غلق ١٧ مركزا للدروس الخصوصية في البحيرة

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شنت إدارة الراقابة والمتابعة بالديوان العام لمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والادارت التعليمية والشرطة، حملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية اسفرت عن غلق وتشميع عدد ١٧ مركزا بـ٤ مراكز.

حيث تم غلق وتشميع عدد ٦ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مشتل كرم والمدرسة الفكرية وخلف النادى الاجتماعي، وغلق وتشميع عدد ٤ مراكز للدروس الخصوصية بإيتاي البارود وغلق عدد ٤ مراكز للدروس الخصوصية بشبراخيت وغلق ٣ مراكز بأبوحمص.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لفض التجمعات، والمرور على مراكز الدورس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.