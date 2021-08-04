حالة تأهب في اليونان بعد وصول حرائق الغابات إلى أطراف أثينا

في أعقاب حريق غابات امتد إلى الضواحي الشمالية لأثينا ، يكافح رجال الإطفاء اليونانيون لاحتواء النيران باستخدام طائرات إطفاء وطائرات مروحية لإسقاط آلاف اللترات من الماء على الحريق.

وتنتشر النيران من منزل إلى منزل في ضواحي فاريبوبي وأشارنيس بعد ظهر اليوم الثلاثاء وبث التلفزيون الحكومي اليوناني لقطات منازل تشتغل فيه النيران.

وفي تصريحات على شاشة التليفزيون الحكومي، دعا سبيروس فريتوس عمدة أشارنيس سكان الضاحية إلى ترك منازلهم بشكل فوري. كما حذرت سلطات الدفاع المدني سكان أكارنيس بواسطة رسائل نصية. وشاهد سكان اثينا سحب الدخان الكثيفة وهي تتصاعد من المنطقة.

وغادر سكان المناطق المتضررة منازلهم في حالة فزع. وصرح أحد السكان للصحفيين من سيارته في موقع الحريق قائلا: "يوجد خلفنا جحيم".

كان يمكن مشاهدة عدة خيول في حالة فزع ومرتبكة وهي تجري في شوارع فاريبوبي بعد ظهر اليوم الثلاثاء بعد أن قام أصحاب نادي لركوب الخيل ، عقب مشاهدة الحريق يقترب بسرعة ، بإطلاق سراح الحيوانات لإنقاذ حياتها.

وأعلن حاكم الاقليم جيورجوس باتوليس أن ألسنة النيران تنتشر بسرعة من الغابات المجاورة إلى المناطق المأهولة بالسكان، ودعا جميع السكان إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري.

ويحذر خبراء الارصاد الجوية منذ عدة أيام من احتمالات اشتعال حرائق ضخمة، في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لموجه طقس حار من المتوقع أن تستمر طوال الأسبوع، حيث ستتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

وفي مناطق أخرى من البلاد، يكافح رجال الاطفاء حريق ضخم في جزيرة رودس، حيث اضطر السكان في الكثير من المناطق السكنية إلى الفرار من منازلهم.

وحذرت السلطات المواطنين من أن مخاطر اشتعال الحرائق مازالت مرتفعة للغاية حتى بعد انتهاء موجة الطقس الحار، نظرا لاستمرار حالة الجفاف في البلاد واحتمالات هبوب رياح قوية.