مهاجم الأهلي ينضم إلى إميان الفرنسي

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انضم السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي إلى مع نادي أميان الفرنسي، على سبيل الإعارة.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية إن بادجي وقع بالفعل على عقود انضمامه بشكل رسمي إلى أميان.

وكان بادجي قد انضم إلى صفوف الأهلي في شهر يناير 2020، من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو، قبل أن يعار إلى أنقرة جوجو لمدة 6 أشهر.

ومن المقرر أن ينضم بادجي إلى أميان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

ومن المنتظر أن يعلن نادي أميان عن تفاصيل تعاقده مع المهاجم السنغالي خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن بادجي لم يكتب له النجاح خلال فترة اعارته مع النادي التركي، ليخوض مغامرة جديدة في فرنسا.