سكاي نيوز: إغلاق البنتاجون بعد إطلاق أعيرة نارية قرب محطة مترو

أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل لها بإغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بعد إطلاق عدة أعيرة نارية قرب منصة قريبة من محطة مترو المنشأة.



ولم ترد القناة المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.