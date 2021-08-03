المنتدى التونسي: نحو 7 آلاف مهاجر أدركوا السواحل الإيطالية بطرق غير شرعية هذا العام

كشفت بيانات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بالهجرة، اليوم الثلاثاء، أن 6869 مهاجرا أدركوا السواحل الإيطالية بطرق غير شرعية عبر البحر هذا العام، أكثر من نصفهم خلال شهر يوليو الماضي.

ويجمع المنتدى إحصاءاته من بيانات وزارة الداخلية الإيطالية ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين، إضافة إلى منظمات من المجتمع المدني الإيطالي والمصادر الرسمية في تونس ونشطائه داخل البلاد.

وأوضحت البيانات أنه في شهر يوليو الماضي وحده، الذي شهد احتجاجات واسعة وإعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد، وصل 3907 مهاجرين إلى السواحل الايطالية، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي خلال سبعة أشهر من هذا العام.

وعلى سبيل المقارنة، تم تسجيل وصول 6895 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية خلال نفس الفترة من عام 2020.

ويتوقع أن تزيد أعداد المهاجرين عبر السواحل التونسية في العام الجاري مقارنة بكامل العام الماضي، الذي شهد مغادرة 13 ألف مهاجر، وهو الأعلى منذ 2011، والذي تزامن مع اضطرابات أمنية شهدتها البلاد عقب سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال الخبير في الهجرة والعضو في المنتدى، رمضان بن عمر، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): "أضرت الأزمة الاقصادية وتداعيات جائحة كورونا بفئات جديدة من المجتمع التونسي من قطاع الخدمات أساسا، فضلا عن انعكاس الأزمة السياسية".

وتابع بن عمر: "أدت الأزمة إلى تفشي الإحباط بسبب الافتقاد الى أفق واضح، أصبحت الهجرة حلما مشتركا في تونس، طموحات التونسيين امتدت إلى البحث عن مستوى معيشة وبيئة وخدمات أفضل"، في ظل تدهور البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم العمومين على وجه الخصوص.

وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية وسياسية معقدة بعد قرار الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي تجميد اختصاصات البرلمان وتولي الرئيس نفسه السلطات التنفيذية والتشريعية.

ولم تتضح بعد خارطة الطريق أو الخطط العاجلة لإنقاذ الاقتصاد من مخاطر الانهيار.

واستبعد بن عمر أي تأثير مباشر لما حصل في 25 يوليو الماضي على تزايد أعداد المهاجرين الشهر الماضي، لكنه شدد على أهمية العامل اللوجيستي التي يترقبه المهربون للبشر في مثل هذه الفترات التي تؤدي عادة إلى ارتباك في مراقبة السواحل.

وملف الهجرة غير الشرعية ضمن أكثر الملفات تعقيدا في علاقات تونس بإيطاليا، وأيضا شركائها الأوروبيين الذين يسعون إلى تعاون أكبر في مسائل تخص تسريع عمليات الترحيل ومزيد من ضبط السواحل أمام الأنشطة السرية لقوارب الهجرة.

وكان رئيس البرلمان وحركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، حذر في تصريح لصحيفة إيطالية، من هجرة الآلاف من التونسيين نحو السواحل الأوروبية في ظل خطر توسع عدم الاستقرار في البلاد عقب إعلان التدابير استثنائية.

لكن الرئيس قيس سعيد رد أول أمس في كلمة أمام مسؤولين من الأمن، وقال إن موجات الهجرة غير الشرعية مفتعلة وتعهد بالتصدي لشبكات تهريب البشر، وقال: "ما حصل في 2011 لن يتكرر".