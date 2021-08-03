روج الفنان محمد هنيدي اليوم الثلاثاء لفيلم "الإنس والنمس"، المقرر عرضه في دور السينما غدا، ويظهر فيه بإطلالة كوميدية وهو يعمل في بيت رعب بإحدى المدن الترفيهية.



وقال هنيدي - عبر حسابه على موقع "فيسبوك اليوم - :" بكرة فيلم الإنس والنمس في كل دور العرض وفي انتظار آرائكم وتعليقاتكم" ، داعيا الجميع إلى الذهاب للسينما ومشاهدة الفيلم.

ونشر هنيدي على حسابه بوستر الفيلم وفيه صورته وهو يرتدي بدلة زرقاء وقبعة وخلفه صور لجماجم عفاريت، ورفض في فيديو بثه على حسابه الحديث عن تفاصيل الفيلم حتى لا يحرقه، ولكنه أكد أنه "النمس" في الفيلم.



وأشار إلى عرض الفيلم في السعودية والدول العربية يوم 12 أغسطس الجاري، متمنيا أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور لأنه تجربة مهمة يقف خلفها مخرج كبير وفريق عمل موهوب.



وجرى مؤخرا نشر الإعلان الرسمي لفيلم "الإنس والنمس" حيث يقع هنيدي في حب الفنانة منة شلبي التي تؤدي دور عفريته لتجمعه معها مواقف كوميدية ساخرة مع أسرتها.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، حول موظف حكومي فقير يجسده الفنان محمد هنيدي يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبى وهي من عالم الجن ولكن يطاردهما الفنان عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور عفريت ويحاول إفساد هذه القصة.



ويشارك في بطولة الفيلم صابرين وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وعارفة عبدالرسول وآخرين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.