أعلنت الشرطة الأمريكية إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية.



وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني "البنتاجون"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.

عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إغلاق مبنى البنتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن، صباح الثلاثاء، بعد إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب محطة المترو الموجودة في محيط البنتاغون.

حادث إطلاق النار جرى في محطة مترو تابعة لمركز عبور البنتاغون، حسب ما أكدته وكالة حماية البنتاغون في تغريدة على حسابها في تويتر. وجاء في إعلان البنتاغون أن المنشأة كانت مغلقة بسبب «نشاط للشرطة».