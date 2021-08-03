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رئيس قسم المناعة بعين شمس: تأثير الحرارة المرتفعة على معدل انتشار كورونا غير واضح

الكورونا في مصر
الكورونا في مصر
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 8:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 8:20 م
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على معدل ومدى انتشار فيروس كورونا أمر ليس واضحًا وغير دقيق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه خلال فصلي الشتاء والخريف يتواجد المواطنون في مناطق مغلقة بحكم درجات الحرارة الباردة، وهو ما يؤدي إلى سرعة ملحوظة في انتشار العدوى.

وأوضح أنه مع الاقتراب أكثر من فصل الخريف، سيُلاحظ ازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على أهمية التوسع في تلقيح المواطنين لوقف حدة انتشار العدوى.

وأشار إلى أن المناعة تعتبر حائط صد رئيسيًّا في مواجهة الفيروس، موضحًا أن الجهاز المناعي يضم مجموعة من الخلايا والكيماويات التي تحمي الجسم من الداخل والخارج.

وأفاد بأن الحماية الخارجية تكون من الطفيليات والبكيريات والفيروسات التي قد تصيب الجسم، بينما تكون من الداخل عبر الوقاية من الحساسية والأورام أو حدوث أمراض مناعة ذاتية، يكون سببها قوة المناعة أكثر من اللازم.

وشدد على أهمية عمل هذه الخلايا والكيماويات بشكل متناقس مع أعضاء الجسم لتساعد في الحماية، ناصحًا بتقوية الجهاز المناعي عبر التعرض لأشعة الشمس في الفترة ما قبل الساعة الـ11 صباحًا أو بعد العصر.

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