الاتحاد الأوروبي ينضم لجهود الإنقاذ لاحتواء حرائق الغابات في تركيا

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قالت المفوضية الأوروبية، إن 3 طائرات إطفاء من إسبانيا وكرواتيا انضمت للجهود الدولية لمكافحة الحرائق التي تجتاح مناطق جنوب تركيا.

وهبطت طائرة من كرواتيا في محافظة أنطاليا، جنوبي تركيا، في وقت متأخر أمس الإثنين، بينما وصلت طائرتان كنداير من إسبانيا إلى مدينة موغلا القريبة اليوم الثلاثاء.

وأعلن مكتب الرئيس التركي اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 154 حريقا كبيرا اندلعت في البلاد الأسبوع الماضي، في أسوأ كارثة حرائق تشهدها تركيا منذ عقود.

وأضف المكتب أن هناك ثمان حرائق لا تزال مستعرة في مدن أنطاليا وموغلا وإسبرطة.

وتعرضت الحكومة التركية لانتقادات بسبب عدم استعدادها، ثم تأخرها، في اتخاذ إجراءات في منطقة معرضة تاريخيا لحرائق الغابات المدمرة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أوكرانيا وروسيا وإيران وأذربيجان أرسلت، بشكل منفصل، طائرات إطفاء إلى تركيا.

وتستعر الحرائق بشكل خاص على طول السواحل الجنوبية والمناطق السياحية الساخنة، بسبب بدرجات حرارة شديدة في الصيف.

وحذرت السلطات المحلية في موغلا وأنطاليا من انتشار الحرائق بشكل أكبر في المناطق السكنية وتم إخلاء عدة أحياء، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.