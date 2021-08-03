محافظ الدقهلية يتابع مبادرة «حياة كريمة» بقرى مركز شربين

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً باللجنة المشكلة لمتابعة اختيار مواقع الأراضي لإقامة سكن كريم للمواطنين بقرى مركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فرجاني مستشار رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة مشروع حياة كريمة بالدقهلية، وناصر هاشم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية والمهندسة منى عبد الرحمن ممثل هيئة التخطيط العمراني بالقاهرة.

وأشار مختار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إقامة سكن كريم لأهالينا في القرى بديل السكن غير الآدمي في سابقة هي الأولى في تاريخ الدولة المصرية، من خلال الاهتمام ببناء الإنسان المصري.

ووجه بضرورة التعاون الكامل بين أعضاء اللجنة لسرعة حصر المواقع، والانتهاء من أعمال الرفع المساحي لها من قبل مديرية المساحة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمحافظة وإزالة كافة المعوقات؛ للبدء في تنفيذ سكن كريم لأهالينا في قرى شربين.