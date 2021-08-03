لاعب ليفربول: كنت أظن أنني الأفضل في تنس الطاولة حتى واجهت صلاح

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اعترف لايتون كلاركسون، لاعب ليفربول الشاب، أنه كان يعتقد أنه أفضل لاعبي الريدز في تنس الطاولة حتى واجه النجم المصري محمد صلاح.

وقال كلاركسون في تصريح لموقع ليفربول:" كنت أعتقد أنني الأفضل في تنس الطاولة في الفريق ويمكنني هزيمة أي شخص".

وأضاف:" لكن محمد صلاح في مستوى مختلف، إنه يلعب في الدوري الخاص به".

وأشار:" هناك 6 لاعبين في ليفربول يجيدون لعبة تنس الطاولة، وأعتقد أنني في المركز الرابع".

وتابع:" لعبت ضد ألكسندر أرنولد وهزمني، قبل أن يواجه صلاح ويتعرض للهزيمة ويكسر مضربة غضبًا من الخسارة".

ويتواجد ليفربول في الوقت الحالي في معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث خاض العديد من المباريات وتعادل بهدف لمثله أمام فاكير إنسبروك وشتوتجارت وديا ثم هزم ماينز بهدف وخسر بنتيجة 4-3 ضد هيرتا برلين.

وسيلعب خامس مبارياته في فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الأحد 8 أغسطس أمام أتلتيك بلباو.

ويفتتح ليفربول مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2021/2022 بمواجهة مضيفه نورويتش سيتي في 14 أغسطس الجاري.