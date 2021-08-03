مدينة الحمام: قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية سيدنا هود

قال مدحت الصباغ نائب مركز ومدينة الحمام، إنه تم البدء في العمل بالقافله الطبية المجانية؛ لخدمة أهالي بقرية سيدنا هود، بتقديم خدماتها منذ صباح اليوم، وتستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة الحمام، على استمرار تنظيم تلك القوافل الطبية المجانية ،بالمراكز والقرى؛ لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، وخاصة فى النجوع البعيدة.

وأشار أن ذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني:؛ لتوفير خدمات القضايا المجتمعية على كل الأصعدة التى تمس المواطن، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.