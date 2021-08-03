ارتفاع استهلاك الطاقة في ألمانيا في النصف الأول من 2021

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى تعافي الاقتصاد بعد ركود كورونا والشتاء البارد نسبيا إلى ارتفاع استهلاك الطاقة في ألمانيا في النصف الأول من عام 2021.

وبحسب بيانات اتحاد (AGEB) الألماني المعني بالتقييم العلمي للإحصاءات حول صناعة الطاقة، زاد الاستهلاك بنسبة 3. 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي المقابل، تراجع الاستهلاك بعد احتساب فروقات درجات الحرارة بنسبة تزيد عن 7% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2019.

ونظرا لإنتاج المزيد من الكهرباء باستخدام الفحم الحجري والبني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2. 6%.

وارتفع استهلاك الفحم البني في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الحالي بمقدار حوالي الثلث، بينما ارتفع استهلاك الفحم الحجري بمقدار حوالي 23%.

وعزا الاتحاد الزيادة في استهلاك الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بشل أساسي إلى تراجع توليد طاقة الرياح. ومقارنة بالنصف الأول من عام 2019، انخفض استهلاك الفحم البني بنسبة 12%.

وفيما يتعلق بأنواع الطاقة المختلفة في ألمانيا، احتل الغاز الطبيعي الصدارة لأول مرة بحصة 6. 30%، وتراجع الزيت المعدني الى المركز الثاني ليشكل حصة قدرها 6ر28%. وتحتل أنواع الطاقة المتجددة المرتبة الثالثة بحصة تبلغ 8. 16%.

وزادت حصص الفحم البني والفحم الحجري في إجمالي الاستهلاك بشكل طفيف إلى 6ر16%.

ولم يستبعد الإحصائيون في مجال الطاقة إمكانية حدوث تغييرات في هذه الحصص على مدار العام.