مصر للطيران الناقل الرسمي للإعلامية رايا أبي راشد وضيوف ورشة عمل إكسبرت استوديوز

أعلنت مصر للطيران عن مشاركتها بدور الناقل الرسمي لورشة عمل الإعلامية رايا أبي راشد والتي تنظمها شركة (إكسبرت استوديوز) لصناعة السينما والأفلام، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 8 أغسطس 2021 في أحد فنادق القاهرة.



وتقدم استوديوهات الخبرة (إكسبرت استوديوز) ورش العمل وماستر كلاس للراغبين في ثقل مهاراتهم والتدريب على يد صناع المهنة الحقيقيين مستخدمين أحدث الأساليب والمعدات والتقنيات والبرامج الترفيهية وذلك للتعرف على كواليس السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية العالمية وكيفية صياغة وتقديم برامج الترفيه وأحاديث نجوم هوليوود وهي تجربة عملية لم تحدث من قبل في القاهرة عاصمة الفن.



وقد وصلت رايا أبي راشد على رحلة مصر للطيران رقم MS744 القادمة من لارناكا والتي وصلت إلى القاهرة الساعة الواحدة ظهرًا، وقامت الشركة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها.



يذكر أن مصر للطيران تٌسير 5 رحلات مباشرة بين القاهرة ولارناكا (قبرص) بأحدث طرازاتها من طائرات ايرباص A22-300 المزودة بخدمات الإنترنت.