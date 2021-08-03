العاهل البحريني وولي عهد أبوظبي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التطورات الإقليمية والدولية، وجهود البلدين ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في مواجهة التحديات والتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات.

وأكد العاهل البحريني، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع الإمارات وما تستند إليه من تاريخ ممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بما وصلت إليه العلاقات، وما تشهده من تنسيق مستمر وسياسات طموحة متطابقة، ورؤية استراتيجية مشتركة لتثبيت الأمن والاستقرار، وحماية حركة الملاحة البحرية الدولية من أية تهديدات تؤثر سلبا على مسار التجارة العالمية.

كما أكد العاهل البحريني، الدور المحوري الكبير الذي تقوم به الإمارات في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتزامها المتواصل تجاه الأشقاء ودول الجوار لدرء الأخطار ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول وشعوبها، ودعمها المتواصل للخطط التنموية في المنطقة والعالم، بما يؤكد دورها الريادي العالمي الهام في نشر السلام والخير والرخاء.





