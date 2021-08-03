قافلة ثقافية ومسارح متنقلة تجوب جنوب البحر الأحمر

فى ضوء اهتمام اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بأهالى الجنوب، ومدهم بقوافل فى كافة التخصصات، يُطلق فرع ثقافة البحر الأحمر برنامج المسارح المتنقلة بقرية النصر بسفاجا ومناطق الجنوب خلال الفترة من ٨/٣ وحتى ٢٠٢١/٨/١٤، لتقديم فقرات ثقافية وترفيهية وانشطة يدوية وعروض لأفلام متنوعة.



تبدأ أعمال القافلة الثقافية بقرية النصر بسفاجا بكلمة لرئيس اقليم جنوب الصعيد الثقافي، وكلمة لرئيس المدينة، وافتتاح لمعرض الكتاب، وأمسية شعرية وورشة فنون تشكيلية وعرض لفيلم بطل سيناء.



وتقدم القافلة برنامجها بداية ببيت ثقافة أم الحويطات و مرسى حميرة بالشلاتين، ورأس حدربة بحلايب وقرية أدلديب بأبو رماد، لتجوب جنوب المحافظة وللترفيه عن الأهالي لا تخلو من العروض الثقافية المفيدة بشكل ممتع لتصل المعلومة للأطفال والكبار.



تشمل فقرات البرنامج محاضرات توعوية عن الادمان والتصدى للارهاب وحب الوطن، وأمسيات شعرية وورش تدريبية للجلود وفنون تشكيلية وعروض فنية لفرق قنا واسوان للفنون الشعبية، بالاضافة لورش خاصة لاكتشاف المواهب في الشعر والغناء والرسم.



وتختتم البرامج اليومية للقافلة بعرض لأفلام عن أبطال سيناء ومدينة العلمين الجديدة.