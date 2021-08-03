العثور على زعيم منظمة بيلاروسية مشنوقا في منفاه بكييف

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أعلنت الشرطة الأوكرانية، العثور على جثة ناشط بيلاروسي في العاصمة كييف، بعد يوم من الإبلاغ عن اختفائه.

وتم العثور على فيتالي شيشوف مشنوقا في حديقة بالقرب من منزله بالعاصمة الأوكرانية.

وكان شيشوف يقود منظمة غير ربحية مقرها كييف، وقد ساعدت عدا من الوافدين الجدد الذين فروا من بيلاروس على الاستقرار في أوكرانيا،

كما تم العثور على متعلقات شخصية وهاتفه المحمول بالقرب من الجثة.

وكانت منظمة شيشوف، "البيت البيلاروسي في أوكرانيا"، أبلغت عن اختفائه أمس الاثنين، حيث لم يعد إلى بعد خروجه للركض.

وقالت شرطة كييف إنها فتحت تحقيقا بشأن الحادث، بما يشمل احتمال وقوع جريمة قتل.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قال شيشوف لبعض الأشخاص إنه يشعر بالاضطهاد بشكل متزايد.

كان شيشوف فر إلى أوكرانيا العام الماضي خوفا على سلامته، بعد احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة شارك فيها، وفقا لما ذكرته المنظمة.

وفرت أعداد كبيرة من مواطني بيلاروس إلى الخارج هربا من إجراءات صارمة اتخذتها حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.