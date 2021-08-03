ماجدة العراقي قائما بأعمال رئيس مجلس قسم العلاج التحفظي بأسنان طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتورة ماجدة العراقي سليمان شلبي الأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم العلاج التحفظي بالكلية.

وحصلت الدكتورة ماجدة العراقي سليمان شلبي على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1986، الماجستير العلاج التحفظي والتيجان والجسور وعلاج الجذور من جامعة طنطا عام 1992، ودرجة الدكتوراة في ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2002.

وتدرجت في الوظائف العلمية معيد في 1988، ثم مدرس مساعد في 1993، ثم مدرس في 2002، أستاذ مساعد 2008، حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2015.