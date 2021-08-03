وزير الخارجية السعودي: نعمل مع واشنطن على ضمان الملاحة البحرية العالمية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تعمل مع الولايات المتحدة على ضمان الملاحة البحرية العالمية.



وقال وزير الخارجية السعودي "إننا نناقش مع واشنطن قضايا تشغل البلدين من بينها إيران وعرقلتها للملاحة"، لافتا إلى "أن إيران تهدد عمليات الملاحة الدولية في الخليج" وفقا لـ "العربية نت" السعودية مساء اليوم الثلاثاء.



وتابع الأمير فيصل "التحدي الأكبر يتمثل في التوصل لاتفاق يضمن منع حصول إيران على سلاح نووي".



وأضاف وزير خارجية السعودية يقول إن إيران فاعل سلبي في المنطقة بتزويدها الحوثيين بالأسلحة لتهديد الملاحة، وأن الحوثيين واصلوا استهداف المدنيين في السعودية واليمن رغم عرض السلام.



وأكد وزير الخارجية "أنه بات واضحا أن الحوثيين يفضلون الحل العسكري في اليمن"، مشددا "على ضرورة قبول الحوثيين الحوار ليكونوا جزءا من مستقبل اليمن".