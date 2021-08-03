محافظ البحر الأحمر: تطوير شاطئ الغردقة العام رقم 4 ليكون تحفة فنية تليق باسم المحافظة

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، برفع كفاءة الشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة ليكون متنفسا لأهالي المحافظة، ولكي يظهر بالشكل الجمالي الذي يليق باسم مدينة الغردقة الساحلية.



وأعلن المحافظ انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير به، وأصدر تعليماته بسرعة البدء في المرحلة الثانية من التطوير.



ورصد بيان صادر من المحافظة بأن المرحلة الأولى من أعمال التطوير بالشاطئ الذي عاني لفترات كبيرة من الإهمال، والقاء الضوء علي ما تم من أعمال به خلال الفترة القليلة الماضية، ليظهر بالشكل الجمالي اللائق بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر.



يذكر أن المرحلة الأولي من تطوير الشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة شملت رفع كفاءة ممشى الشاطئ بطول 800 متر وزيادة عرض الرصيف إلى 4 متر، وعمل برجولات وأماكن خاصة للجلوس.