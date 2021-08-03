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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تهتم بالأنشطة التكميلية لبناء الطلاب، مثل الفحص الطبي، وإمداد التلاميذ ببرامج عن النظافة الشخصية والوعي الصحي.

وأضاف خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا حققت أكبر أزمة تعليمية في التاريخ، وحرمت مليار ونصف طفل من التعليم، متابعا: «لم نحرم أحدا في مصر من التعليم بسبب كورونا».

وأشاد بتجربة امتحانات الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي في ظل أزمة كورونا، والتي انتهت أمس.

وتابع: «التغذية المدرسية تساعد على جدوى التعلم، وتبني مجتمعا صحيا متعلما»، مشيدًا بالاعتماد على أصناف محلية الصنع.

ويفتتح اليوم الثلاثاء الرئيس عبد الفتاح السيسى المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.