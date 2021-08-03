حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص بملوي ويثير حالة من القلق بين المواطنين

أُصيب 9 أشخاص من أهالي مدينة ملوي جنوبي محافظة المنيا، مساء اليوم الإثنين، بعد أن هاجمهم حيوان مفترس، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي بلاغًا بإصابة 9 أفراد بشارع اليوسفي الكائن بحي جنوب مدينة ملوي؛ نتيجة هجوم حيوان مفترس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام العام، وتمكنت قوات الأمن من قتل الحيوان.

وقال الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام، إن المصابين التسع أُصيبوا بإصابات طفيفة، على إثر تعرضهم لهجوم حيوان مفترس، وجرى عمل الإجراءات الطبية والعلاجية لهم، وحين التأكد من امتثالهم الشفاء التام سيُجرى تصريح الخروج لهم من المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار إدارة الطب البيطري لتحديد نوع الحيوان، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لتفادي مثل تلك الحوادث.​