 إسرائيل: إصابات كورونا اليومية تتجاوز 3000 حالة لأول مرة منذ مارس الماضي - بوابة الشروق
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إسرائيل: إصابات كورونا اليومية تتجاوز 3000 حالة لأول مرة منذ مارس الماضي

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 1:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 1:50 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3818 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية 3000 حالة منذ مارس الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن من بين الحالات النشطة 221 حالة خطيرة، و46 حالة تحتاج للتنفس الاصطناعي.

وقد بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة 6492 حالة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اليوم لمناقشة فرض قيود إضافية.

ومن المرجح أن يوسع الوزراء قائمة الدول "عالية الخطورة"، مما يعني أنه سيتعين على المسافرين، بما فيهم الملقحين، الخضوع للعزل لمدة أسبوع لدى وصولهم لإسرائيل قادمين من هذه الدول.


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