 مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم لجماعة إرهابية مشتبه بها في الكونغو - بوابة الشروق
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مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم لجماعة إرهابية مشتبه بها في الكونغو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 8:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 8:04 م

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجوم يعتقد أن من نفذته هي جماعة "قوات التحالف الديمقراطي" الإسلامية المسلحة شرقي الكونغو في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وقالت منظمة "المجتمع المحلي لاحترام حقوق الإنسان" في الكونغو اليوم الثلاثاء إن المسلحين هاجموا قرية إيدوها في إقليم إيتوري.

وصنفت الحكومة الأمريكية مؤخرا "قوات التحالف الديمقراطي"،التابعة لتنظيم داعش، كمنظمة إرهابية دولية.

ويلقى باللائمة على "قوات التحالف الديمقراطي" في وفاة 850 مدني العام الماضي، وفقا للأمم المتحدة.

وينشط العديد من المسلحين شرقي الكونغو،ومعظمهم يسعون للسيطرة في المناجم القيمة بالمصادر، مثل النحاس والكوبالت والذهب والألماس.

المنطقة المتضررة أيضا تضم مدينة جوماو التي فر منها مئات الألاف من الاشخاص مؤخرا من الثوران البركاني في جبل نيراجونجو القريب.

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