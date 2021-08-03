سحر كمال قائمًا بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الإكلينيكية بـ«صيدلة طنطا»

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتورة سحر كمال توفيق حجازي الأستاذ بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالكلية.

وحصلت الدكتورة سحر كمال توفيق حجازي على بكالوريوس (العلوم الصيدلية ) من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 1989، وماجستير (الصيدلة الاكلينيكية) من جامعة طنطا عام 1996، والدكتوراة فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2004.

وتدرجت في الوظائف العلمية معيد في 1991، ومدرس مساعد في 1997، ومدرس في 2004، درجة استاذ مساعد عام ،2009 حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2015.