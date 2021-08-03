المركزي لمتبقيات المبيدات يعقد دورة تدريبية حول اختبارات سلامة الغذاء

• هند عبداللاه: المعمل يستقبل متدربين من 5 دول إفريقية بدءا من النصف الثاني للشهر الجاري

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية دولية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان: "التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء، في مجال تحليل الملوثات في الأغذية"، وذلك بالتنسيق أيضا مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتدريب بعض المتخصصين من جمهورية الكاميرون.

وقالت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الدكتورة هند عبداللاه، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير، بتكثيف سبل التعاون مع دول القارة السمراء، وتقديم الدعم الفني لهم، وكذلك زيادة الفرص التدريبية التي يقدمها المعمل.

وأضافت أن الدور الذي يقوم به المعمل يؤكد المكانة الهامة والثقة التي يحظى بها، حيث إنه يتم تقديم الخدمات المختلفة لدول قارة إفريقيا بالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية، مشيرة إلى أن التدريب يشمل طرق التحليل بقسمي السموم الفطرية ومضافات الأغذية، والملوثات العضوية الثابتة "الدايوكسينات"، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وتابعت أن التدريب يستمر على مدار شهر كامل بالمعمل يتم خلاله نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء، لافتا إلى أنه من المقرر أن يستقبل المعمل متدربين من أكثر من 5 دول إفريقية بدءا من النصف الثاني للشهر الجاري للتدريب بأقسام المعمل المختلفة، مما يعد هذا نجاحاً كبيراً للمعمل ومركز البحوث الزراعية لثقة الوكالات أو الهيئات الدولية في كفاءة المعمل ودوره في المنطقة الإفريقية في مجال إختبارات سلامة الغذاء.