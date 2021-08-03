أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و254 ألفا و361 شخصا.

وذكرت الوزارة - في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الانباء الأوكرانية (يوكرينفورم) - أن "من بين حالات الإصابة الجديدة 68 طفلا و26 حالة إصابة بين العاملين في المجال الصحي بالبلاد".

كما سجلت وزارة الصحة الأوكرانية خلال الفترة نفسها، 26 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و981 حالة

وتعافى على مدار أمس 533 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و187 ألفا و703 أشخاص، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.