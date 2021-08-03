إندونيسيا تعاني زيادة حالات الإصابة بكورونا ونقص الإمدادات

ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية اليوم الثلاثاء، أن العاملين في المجال الصحي بإندونيسيا يكافحون لعلاج مرضى فيروس كورونا المسبب لكوفيد-؛19 وسط زيادة الحالات ونقص الإمدادات.



وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عدد الوفيات في إندونيسيا مطلع أغسطس الجاري بلغ 6.5 لكل مليون، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه المنطقة موجة فيروس كورونا جديدة تغذيها متغير دلتا؛ ليحتل المرتبة الثانية بعد ميانمار ولتصبح أعلى بكثير من معدل الذروة في الهند في مايو الماضي والذي بلغ 3.04 خلال أسوأ فترات تفشي الوباء.



وأضافت، وفقًا لفريق التخفيف من المخاطر التابع للجمعية الطبية الإندونيسية، أنه من بين عدد الوفيات أكثر من 1200 عامل رعاية صحية من بينهم 598 طبيبًا، موضحة أن من بين الأطباء ما لا يقل عن 24 ممن تم تطعيمهم بالكامل.



وتلقى معظم الذين تم تطعيمهم بلقاح سينوفاك الصيني والذي يبدو أنه أقل فعالية ضد متغير دلتا وبدأت إندونيسيا بالفعل في إعطاء حقن معززة.