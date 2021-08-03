التخطيط: الارتقاء بجودة حياة المواطن الهدف الاستراتيجي من تنظيم الأسرة

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط، إن الارتقاء بجودة حياة المواطن الهدف الاستراتيجي من تنظيم الأسرة، لافتة إلى أن الـ103 ملايين مواطن من الممكن أن يكونوا عبئًا أو ثروة بشرية.



وأضافت تواضروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن تنمية وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية تحتاج ضخ العديد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن تلك التنمية لن تتحقق إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بنفس الصورة الحالية.



ونوهت إلى أن عدد السكان من المقرر أن يصل إلى 190 مليون نسمة خلال عام 2050 إذا استمر نفس معدل الزيادة السكانية الحالي، قائلة إن الدولة في تلك الحالة تضخ التريليونات للحفاظ على الوضع الاقتصادي الموجود.



وذكرت أن برنامج تنمية الأسرة يضم 5 محاور رئيسية الأول التمكين الاقتصادي، والثاني التدخل الخدمي كالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية، والثالث الثقافي والتوعوي كالأنشطة داخل القرى والنجوع والحملات الإعلانية في كل الوسائل والقنوات، إضافة إلى حملات طرق الأبواب.



وأشارت إلى أن المحاور تشمل العقوبات الرادعة كتشديد عقوبة زواج القاصرات لتشمل ولي الأمر للطرفين، إضافة إلى تشديد عقوبة عمل الأطفال لتشمل ولي الأمر، مضيفة أن المحور الأخير مرتبط بالتحول الرقمي.