وزير المجالس النيابية: خدمة المواطن في الأولويات دائما

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه مما لا شك أن خدمة المواطن هي الهدف الأسمى الذي نرجو تحقيقه جميعًا، ولا شك أيضًا أن التكامل والتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ الموقرين، من جانب والحكومة من جانب آخر لهو أيسر الطرق لتحقيق ذلك الهدف، وذلك التعاون الذي هو التزام دستوري تصبو الحكومة بشكل دائم لتحقيقه وتعمل على إنفاذه.
وأضاف فؤاد، خلال كلمته اليوم بندوة حزب مستقبل وطن؛ لاستعراض إنجازات الدور التشريعي الأول لمجلسى النواب والشيوخ، أنه بانتهاء الدور الأول للمجلسين الموقرين في صورة ورونق يليق بالدولة المصرية وجمهوريتها الجديدة، ويرسخ للصورة الذهنية عن تلك الدولة، وأساسها الديمقراطي، وما تشهده من حكم رشيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بغريب أن تأتي تلك الفعالية في رحاب حزب مستقبل وطن ذلك الحزب الذي على الرغم من قرب نشأته إلا أنه تمكن في زمن قياسي من أن يثبت التحامه مع المواطن ووقوفه على كل ما يشغله ولطالما كانت له أيادٍ بيضاء في شتى المجالات.
وتابع "انتهى الدور التشريعي الأول للمجلسين بإنجازات متعددة، شهد لها القاصي والداني جاءت ثمرة للتعاون البرلماني الحكومي صبت جميعًا في صالح المواطن وحققت كثيرًا من تطلعاته".