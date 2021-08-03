وزير المجالس النيابية: خدمة المواطن في الأولويات دائما

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه مما لا شك أن خدمة المواطن هي الهدف الأسمى الذي نرجو تحقيقه جميعًا، ولا شك أيضًا أن التكامل والتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ الموقرين، من جانب والحكومة من جانب آخر لهو أيسر الطرق لتحقيق ذلك الهدف، وذلك التعاون الذي هو التزام دستوري تصبو الحكومة بشكل دائم لتحقيقه وتعمل على إنفاذه.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته اليوم بندوة حزب مستقبل وطن؛ لاستعراض إنجازات الدور التشريعي الأول لمجلسى النواب والشيوخ، أنه بانتهاء الدور الأول للمجلسين الموقرين في صورة ورونق يليق بالدولة المصرية وجمهوريتها الجديدة، ويرسخ للصورة الذهنية عن تلك الدولة، وأساسها الديمقراطي، وما تشهده من حكم رشيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بغريب أن تأتي تلك الفعالية في رحاب حزب مستقبل وطن ذلك الحزب الذي على الرغم من قرب نشأته إلا أنه تمكن في زمن قياسي من أن يثبت التحامه مع المواطن ووقوفه على كل ما يشغله ولطالما كانت له أيادٍ بيضاء في شتى المجالات.

وتابع "انتهى الدور التشريعي الأول للمجلسين بإنجازات متعددة، شهد لها القاصي والداني جاءت ثمرة للتعاون البرلماني الحكومي صبت جميعًا في صالح المواطن وحققت كثيرًا من تطلعاته".