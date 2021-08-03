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كلب مسعور يعقر 4 أشخاص بمركز بدر في البحيرة

أرشيفية
أرشيفية
خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 4:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 4:39 ص

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 أطفال بجروح، اليوم، جراء عقر كلب مسعور أثناء سيرهم بالشوارع بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال مستشفى بدر المركزي 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، مصابين بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، نتيجة عقر كلب ضال.

المصابون هم "أحمد السيد سامي إبراهيم، 12 عاما، مقيم قرية نبيل الوقاد، عضة كلب بالوجه، سامي السيد إبراهيم، 35 عاما، مقيم قرية نبيل الوقاد، مي عصام علي، 9 سنوات، مقيم قرية أحمد عرابي، مريم محمد عبد الحميد" 9 سنوات، مقيمة قرية أحمد عرابي.

تم إعطاء الامينوجلوبين والأمصال وعمل الإسعافات الأولية للحالات وتحويلهم لمركز طبي ناصر لتقييم الجرح، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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