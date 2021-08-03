صحة سوهاج: ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر بـ4 صيدليات

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أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل البلاد وغير مسجلة بوزارة الصحة بـ4 صيدليات بنطاق مركز سوهاج، ومركز أخميم وقراهم، خلال حملة ضمت كلا من الدكتور أبو بكر السيد، والدكتور أحمد السيد، والدكتور خالد سعد، مفتشوا الصيدلة بمديرية الصحة.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة المديرية وإدارة الصيدلة وبتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد، وتعليمات دكتورة إيزيس، ووهيب ناشد مدير عام الصيدلة و دكتورة إيناس مازن مدير التفتيش الصيدلي.

وأشارت الدكتورة وكيل الوزارة، عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيزيس وهيب ناشد، إن الحملات مستمرة وفق خطة الإدارة وعلى جميع المراكز بالمحافظة.

وأضافت الدكتورة إيناس مازن مدير التفتيش الصيدلي، أن الفرق التفتيشية تقوم بعملها ليل نهار دون توقف؛ لضبط المخالفين وردعهم.