الاتحاد التونسي للشغل: نريد حكومة مصغرة برئيس ذو خبرة

أبدى الاتحاد التونسي للشغل رغبته في وجود حكومة مصغرة برئيس ذو خبرة.



وذكر الاتحاد، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، إنه يريد من تلك الحكومة المصغرة أن ترسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد اتخذ قرارات هامة، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.



كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.



وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.



وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.