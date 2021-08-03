أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الرئيس السيسي وافق على خطة تطوير شركات القطاع، لافتًا إلى أن عدد عمال شركات الوزارة يصل إلى 192 ألف عامل.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين: «نضع معاييرًا جديدة للأشخاص الذين استقدمناهم للإدارة، مع وضعهم تحت المراقبة، إضافة إلى تحديد مستهدف يجب تحقيقه».

وأوضح أن الشركة الجديدة التي تعاقدت معها الوزارة، ستتولى عملية تسويق منتجات الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج، مع مضاعفة عددهم إلى 20 العام المقبل.

وأشار إلى أن عدد العمالة المطلوبة للماكينات الجديدة لشركة الغزل والنسيج أقل من العدد الذي تحتاجه الماكينات المتوافرة الآن بنسبة 20%، مؤكدا أنه لن يتم الاعتماد على عمالة جديدة.