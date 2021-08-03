الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددا من المشروعات بالمنوفية والدلتا

الكهرباء: أحمال يوم الإثنين الأعلى على الشبكة خلال الأعوام السابقة .. ويوجد احتياطي

فيديو.. وزير قطاع الأعمال: تغيير كل من يفشل.. ولا محاباة لأحد

فيديو.. وزير قطاع الأعمال: لا بيع لشقق مبانينا بوسط القاهرة أو طرد للسكان منها