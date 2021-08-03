الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددا من المشروعات بالمنوفية والدلتا

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات محافظة المنوفية.
كما يفتتح عددا من المشروعات الاخري بمدن الدلتا.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.