 الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددا من المشروعات بالمنوفية والدلتا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددا من المشروعات بالمنوفية والدلتا


نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 9:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 9:36 ص

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات محافظة المنوفية.

كما يفتتح عددا من المشروعات الاخري بمدن الدلتا.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


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