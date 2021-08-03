وزير مالية ألمانيا يتوقع تجاوز تكاليف إعادة الإعمار جراء الفيضانات 6 مليارات يورو

صرح وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، بأنه يتوقع أن تصل تكاليف إعادة الإعمار بعد كارثة الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق غربي ألمانيا أكثر من 6 مليارات يورو.

وقال شولتس، وهو مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المستشارية ونائبها الحالي، اليوم الثلاثاء خلال زيارة له في مدينة شتولبرج التي تضررت بشدة بسبب الفيضانات، إنه تم إنفاق مثل هذا المبلغ تقريبًا على أعمال إعادة الإعمار بعد كارثة الفيضانات الكبرى الأخيرة في عام 2013.

لكنه أشار إلى أن الخسائر التي تكبدتها ولايتي شمال الراين-فيستفاليا وراينلاند-بفالتس في هذه الفيضانات ربما تتجاوز هذا المعدل.

وقال شولتس: "نسعى إلى مساعدة الجميع في إعادة الإعمار وتعويض الخسائر"، وأوضح أن ما لا يمكن لأحد إعادته هو الأرواح التي راحت ضحية الكارثة، وكل شيء أصابته الكارثة في قلوب الناس، وتابع: "لكن ما يمكن للمرء إصلاحه بالمال، سنقوم بإصلاحه بالمال".

وأضاف الوزير الألماني أن مجلس الوزراء يعتزم اتخاذ قرار غدا الأربعاء بشأن تسهيلات لأجل الشركات التي تضررت. ومن المقرر المصادقة على قانون من شأنه تحديد مسار إعادة الإعمار قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر المقبل.

وقال أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا التي تضررت بشدة من الفيضانات، اليوم في شتولبرج، إنه تم دفع 215 مليون يورو بالفعل للمساعدات الفورية بالولاية حتى الآن وسوف يتم التركيز خلال إعادة الإعمار بمراعاة تأثيرات تغير المناخ، والبناء بحيث لا يمكن لفيضانات أن تتسبب مستقبلا في مثل هذه الخسائر مجددا.

يشار إلى أن لاشيت هو مرشح الاتحاد المسيحي لخلافة ميركل في المستشارية.