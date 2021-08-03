افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام والتي تحمل عنوان: "الفن.. ذاكرة الأمة" وينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وذلك بقاعات قصر الفنون وبحضور الدكتور أحمد رفعت سليمان قومسيير عام المعرض ومجموعة من التشكيليين والنقاد والمهتمين.

وقالت عبدالدايم، إن المعرض العام يعد الحدث الأبرز على خريطة الفعاليات الفنية المتخصصة باعتباره محفلًا لتلاقي الأجيال ومناسبة هامة تلقي الضوء على الظواهر التشكيلية المصرية المتفردة.

وأشادت بثراء الأعمال المشاركة ومستواها الراقي الذي جسد التعددية والتنوع وعبر عن المناخ الإبداعي في الوطن.

وأضافت أن الحركة التشكيلية تعد جزء أصيلا من تكوين الثقافة المصرية.

وأشارت إلى أهمية الفنون التشكيلية في تكوين الشخصية وتنمية المهارات والارتقاء بالوجدان، مؤكدة على دورها في نشر توعيـة الثقافة البصرية ونبذ القبح والتشويه بين أفراد المجتمع.

وقال الدكتور خالد سرور، إن المعرض العام يعد الحدث الأهم في رصد المشهد المصري المُعبر عن آمال وطموحات وروح الثقافة المصرية، ويعكس المكانة الرائدة للتشكيل المصري منذ أقدم العصور.

وأضاف أنه من خلاله يثبت الفنانون قدراتهم على تقديم أعمالهم الإبداعية في ظروف استثنائية، مشيرا أنه يمثل ساحة فنية للتجارب وتبادل الخبرات، وبمثابة ساحة عرض رحبة باعتباره محفلا للجمال تترقبه وتنتظره الساحة التشكيلية المصرية كل عام.

جدير بالذكر أن الدورة 42 من المعرض العام تستمر حتى 30 أغسطس الجاري وتكرم 4 فنانين هم محيي الدين حسين، اسم الراحل صبري عبد الغني، واسم الراحل سامح البناني، واسم الراحل أحمد جاد، ويشارك بها 287 فنانا بـ353 عملا فنيا تجسد العديد من المجالات الإبداعية والاتجاهات الفنية في مختلف افرع الفن التشكيلي منها: "التصوير- التصوير جداري- التصوير الضوئي- الخزف- النحت – الجرافيك- الفيديو ارت- الجرافيك- التجهيز في الفراغ".

كما أنه من المقرر أن تكون مواعيد العمل المتاحة لاستقبال الجمهور خلال أيام المعرض على فترتين من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، ومن 5 إلى 9 مساءً عدا يوم الجمعة.