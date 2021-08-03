فوافي معلنا رحيله عن مصر المقاصة: عاملوني بشكل سيء

أكد باولن فوافي، لاعب مصر المقاصة، أن مسؤولو النادي تعاملوا معه بشكل سيء وغير احترافي خلال الفترة الماضية.

وقال فوافي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد :"قررت الرحيل عن صفوف مصر المقاصة بنهاية الموسم الحالي بعد التواجد معهم لمدة 6 سنوات".

وأضاف :"مستاء من تصريحات البعض داخل النادي بأنهم سيقوموا توجيه الشكر له بعد نهاية الموسم.. هذا أمر غير صحيح، أنا من قررت الرحيل وطلبت ذلك بعدما حصلت على وعود كثيرة بالحصول على مستحقاتي ولم يحدث".

وتابع :"المشكلة لم تكن في امكانياتي، قضيت مع المقاصة 6 سنوات قدمت أداء كبير وحصلت معهم على المركز الرابع ولكن النادي يعاني من مشكلة مالية الآن، وجميع اللاعبين الأجانب داخل النادي لم يتقاضوا راتبهم لمدة 7 أشهر".

وأتم اللاعب المالاجاشي أنه يمتلك عدة عروض من بعض الأندية المصرية في الوقت الحالي، لكنه لا يريد الافصاح عنها.