ألمانيا: 1766 إصابة و19 وفاة بكورونا بإجمالي 3 ملايين و657 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 1766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و19 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و773 ألفا و875 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 91 ألفا و679 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وارتفع عدد المتعافين من الإصابة ليصل إلى 3 ملايين و658 ألفا و300 شخص حتى الآن، وفقا لبيانات المعهد.