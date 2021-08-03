أمريكا تحبط مخطط إسبانيا وتصعد للمربع الذهبي لمنافسات كرة السلة الأولمبية

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تأهل المنتخب الأمريكي إلى المربع الذهبي لمنافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بفوزه على نظيره الإسباني 95 /81 اليوم الثلاثاء في دور الثمانية.

ونجح الفريق الأمريكي في تحويل تأخره بفارق 11 نقطة في بداية الربع الثاني إلى فوز كبير بفارق 14 نقطة على المنتخب الإسباني بطل العالم.

وبعد خسارته في دور المجموعات على يد فرنسا خاض الفريق الأمريكي المدجج بالنجوم المواجهة أمام إسبانيا وسط ضغوط متزايدة.

واستعاد الفريق الأمريكي إتزانه في الربع الثالث وفرض التعادل 43 /43.

وسجل كيفين دورانت 29 نقطة للفريق الأمريكي وتكفل ريكي روبيو بتسجيل 38 نقطة للفريق الإسباني.

ويلتقي المنتخب الأمريكي في المربع الذهبي بعد غد الخميس ، مع الفائز من المواجهة الأخرى بدور الثمانية بين الأرجنتين وأستراليا.

كما صعدت سلوفينيا بطلة أوروبا إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلبت على ألمانيا 94 / 70 اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وتفوق المنتخب السلوفيني على نظيره الألماني 25 / 14 خلال الربع الأول من المباراة ثم تفوق المنتخب الألماني في الربع الثاني بنتيجة 23 / 19 .

لكن المنتخب السلوفيني استعاد سيطرته وتفوق على منافسه 22 / 17 و28 / 16 في الربعين الثالث والرابع لينتزع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.