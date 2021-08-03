توقعات بعدم توقف موجة الطقس الحار في اليونان طوال الأسبوع الجاري

من المتوقع ألا تتوقف موجة الطقس الحار في اليونان طوال الأسبوع الجاري، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية بجميع أنحاء البلاد خلال فترة النهار.

ويقول خبراء الأرصاد، إن الطقس يعد أكثر سخونة في أجزاء من وسط اليونان وفي شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى 46 درجة خلال الفترة منذ يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، اندلع حريق كبير شمال أثينا اليوم الثلاثاء، حيث اشتعلت النيران فى منطقة غابات تقع على بعد نحو 20 كيلومترا من وسط المدينة.

وذكر تلفزيون "إي آر تي" أنه قد تم استخدام طائرات ومروحيات الإطفاء لاحتواء النيران.