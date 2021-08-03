أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء إجمالي 56.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 684 ألفا و337 جرعة في اليوم الواحد. وبدأت عمليات التطعيم قبل نحو 30 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 4.5 مليون إصابة، والوفيات 81 ألفا 643.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و26 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.