العراق: 63 حالة وفاة و11 ألفا و644 إصابة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفا و865 حالة.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 11 ألفا و644 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و660 ألفا و371 إصابة.



وأشار التقرير إلى شفاء 7359 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و488 ألفا و186 حالة.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 51 ألفا و836 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وارتفع بذلك عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 13 مليونا و228 ألفا و19.



وأوضح التقرير أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و865 ألفا و161 شخصا.