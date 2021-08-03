أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن إعطاء 8.98 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في سويسرا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في سويسرا بـ37 ألفا و674 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد 3 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في سويسرا قبل نحو 28 أسبوعا.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 719 ألفا و684 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و906 حالات. وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و23 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.