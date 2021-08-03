جامعة مطروح: قافلة لكلية الزراعة تخدم المجتمع المحلي في قرية فوكة

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن كلية الزراعة الصحراوية والبيئية نظمت قافلة زراعية لقرية فوكة التابعة لمركز ومدينة الضبعة؛ لخدمة المجتمع المحلي.



وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن القافلة شملت زيارة عدد من مزارع أشجار التين والزيتون، مع تقديم الدعم والاستشارات الفنية من برامج للوقايه من الأمراض والحشرات، بالإضافة إلى تدريب عشر سيدات على طرق حفظ الأغذية، تصنيع بعض المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية والتسويقية العالية داخل إقليم مطروح؛ لتكون نواة للبدء في مشاريع صغيرة تساعد على زيادة الدخل لدى الفرد.



وأشار النجار، إلى أن القوافل الزراعية التي تنظمها الجامعة؛ تهدف إلى التعرف على المشاكل الحقيقية التي يواجهها المزارعون، وتزويدهم بكل ما هو جديد في الأساليب والنظم الزراعية الحديثة، للوصول إلى أعلى إنتاجية زراعية.