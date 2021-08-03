أحمد فاروق القرن مساعدا لوزير الداخلية في منطقة شرق الدلتا

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا بتصعيد اللواء أحمد فاروق القرن مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، حيث يعتبر واحدا من أهم القيادات الأمنية خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية في الارتقاء بمنظومة الأمن ومكافحة الجريمة والفساد وحماية المواطنين، أجرت الوزارة حركة تنقلات الضباط لعام ٢٠٢١ والتي شهدت الدفع بالعديد من القيادات البارزة والناجحة إلى مناصب قيادية أعلى ،كما شهدت الحركة تصعيد العديد من القيادات الوسطى صاحبة السجل المشرف في العمل الأمني.

جاء «القرن» قادمًا من أمن المنًوفية بعد رحلة نجاح بدأها من حكمدار الحياة للعاصمة ثم مديرا لأمن المنوفية.