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إصابة براندت لاعب دورتموند بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 6:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 6:51 م

ثبتت إصابة جوليان براندت لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بفيروس كورونا وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان النادي إصابة توماس مونييه بالفيروس.

وذكر دورتموند :" عقب ثبوت إصابة توماس مونييه بفيروس كورونا، لسوء الحظ كان هناك إصابة أخرى بالفيروس عقب نهاية إجازة الفريق".

ومن أجل تقليل احتمالية حدوث إصابات أخرى، تم إلغاء مران الفريق. ولم يتضح بعد ما إذا كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا ستؤثر على مباراة الفريق في كأس ألمانيا أمام فيهين فيسبادن، المنافس بالدرجة الثالثة.

وتم تأجيل مباراة بايرن في الدور الأول من كأس ألمانيا أمام فريق بريمر بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق الذي ينافس دوري الدرجة الخامسة.


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