الناتو والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم الإيراني على ناقلة نفط قبالة سلطنة عمان

أعرب حلف الشمال الأطلسي "ناتو"، والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن إدانتهما الهجوم الإيراني على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب قبالة سلطنة عمان.

وقال المتحدث باسم الناتو ديلان وايت، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الحلف يدين الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي الخميس، الماضي وأسفر عن مصرع بريطاني وآخر روماني من طاقمها.

وأضاف وايت أن "حرية الملاحة أمر حيوي لجميع حلفاء الناتو ويجب الالتزام بها وفقًا للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن الناتو يشعر بالقلق إزاء أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة مطالبًا طهران باحترام التزاماتها الدولية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي، إن مثل هذه الأفعال التي تتعارض مع أمن وحرية الملاحة في المنطقة تعد غير مقبولة، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى تجنب جميع الأفعال التي قد تقوض السلم والاستقرار الإقليمي.