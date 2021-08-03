توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء قيرغيزستان الأسبق

تم إلقاء القبض على رئيس وزراء قيرغيزستان الأسبق، تمير سارييف، في العاصمة بيشكيك اليوم الثلاثاء على خلفية اتهامات بالفساد.

ويواجه سارييف، 58 عاما، الذي شغل منصب رئيس وزراء قرغيزستان، التي تقع في آسيا الوسطى، من عام 2015 وحتى عام 2016، اتهامات بالتسبب في "ضرر مالي هائل" للبلاد عندما كان وزيرا للمالية، وذلك عندما أشرف على تطوير منجم الذهب الضخم كومتور، وفقا للجنة الأمن القومي.

وليس رئيس الوزراء الأسبق السياسي الكبير الوحيد في قرغيزستان الذي تورط في صفقة منجم الذهب المثيرة للجدل.

ويجري استجواب رئيس البلاد الأسبق، عسكر أكاييف، في تحقيقات الفساد الجارية.

وتفيد التقارير بأن أكاييف، 76 عاما، الذي كان مطلوبا من جانب المحققين لبعض الوقت، لكنه يعيش في منفى اختياري بالخارج، عاد إلى قيرغيزستان طواعية أمس الاثنين بعد غياب لمدة 16 عاما.

وكان رئيس قيرغيزستان الحالي، صدر جاباروف، تعهد بخوض "معركة حقيقية" ضد الفساد بعد توليه مهام منصبه في بداية العام.

وتم إطلاق سراح جاباروف من السجن في أكتوبر من العام الماضي، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما لمحاولته أخذ رهائن في احتجاجات عام 2013 ضد منجم كومتور، ومع ذلك فهو ينفى دائما أي وجه تورط له في هذه القضية.

وعقب خروجه من السجن مباشرة، تولى جاباروف منصب رئيس الحكومة، ثم أطاح بالرئيس السابق سورونباي جينبيكوف من منصبه ونصب نفسه رئيسا للبلاد بشكل مثير للجدل بعد انتخابات متنازع عليها في يناير الماضي.