أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن إعطاء 4ر67 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.



ويُقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بنحو 971 ألفا و8 جرعات في اليوم الواحد، وبحسب هذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك أربعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 32 أسبوعا.



وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 86ر2 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 241 ألفا و279 حالة وفاة.



وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و22 أسبوعا.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.